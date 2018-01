Sacramento consolida liderança na NBA Mesmo sem Chris Webber - seu principal pontuador - durante praticamente todo o último quarto, o Sacramento derrotou o Portland por 98 a 89, na noite deste domingo, em partida válida pela NBA. Webber teve de deixar a quadra depois de ter excedido o limite de faltas a cerca de 10 minutos do final. Quando saiu, o marcador apontava empate em 74. A equipe, no entanto, conseguiu superar -se e chegar à vitória, mantendo a liderança na Divisão do Pacífico. A rodada teve ainda os seguintes resultados: Indiana 108 x 83 Nova Jersey; Miami 81 x 76 NY, Toronto 100 x 88 Chicago, L.A. Lakers 104 x 99 Minnesota, San Antonio 84 x 76 Golden State e Seattle 101 x 88 Milwaukee. A Liga norte-america já tem 14 equipes classificadas para a próxima fase: Philadelphia, Miami, NY, Orlando, Milwaukee, Toronto, Charlotte, San Antonio, Utah, Dallas, Sacramento, L.A. Lakers, Portland, Phoenix. Há ainda, mais duas vagas abertas. Nesta segunda-feira à noite, a rodada prevê mais cinco jogos: Boston x Philadelphia; Atlanta x Detroit, Charlotte x NY, Washington x Indiana e Houston x Utah.