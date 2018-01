Sacramento continua invicto em casa O Sacramento Kings derrotou neste domingo, pela NBA, o New Orleans Hornets por 107 a 92 e manteve a invencibilidade jogando em casa, são 12 vitórias. Apenas os Kings e o Dallas Mavericks continuam invictos em seus campos. Mais uma vez o destaque dos Kings foi Chris Webber, que marcou 28 pontos e pegou oito rebotes. O resultado deixa clara a superioridade do Sacramento na Divisão do Pacífico. São apenas seis derrotas em 26 jogos e uma vantagem de sete vitórias sobre o segundo e o terceiro colocado, respectivamente o Phoenix Suns e o Seattle SuperSonics. Além disso, a equipe tem a terceira melhor campanha da temporada, atrás do líder Dallas Mavericks e do Indiana Pacers. Para os Hornets, que vinham embalados de uma vitória sobre os Los Angeles Lakers, a derrota levou o time para a terceira posição da Divisão Central. O Indiana lidera com 18 vitórias e cinco derrotas, o Detroit vem em segundo com 16 vitórias e sete derrotas e o New Orleans soma oito derrotas em 25 jogos. Outros jogos deste domingo: Indiana 107 x 97 Philadelphia Washington 95 x 82 Toronto Detroit 101 x 91 New Jersey L.A. Lakers 107 x 84 Orlando