Sacramento faz 3 a 1 sobre o Dallas O Sacramento Kings obteve a terceira vitória em quatro jogos sobre o Dallas, neste sábado, ao vencer, por 115 a 113, após uma prorrogação, em partida válida pela semifinal da Conferência Oeste. O quinto jogo da série será na segunda-feira, em Sacramento e os Kings terão a chance de encerrar a série e passar à final, repetindo a campanha de 1981, quando sua sede ainda era em Kansas City. A cesta definitiva foi marcada pelo armador Mike Bibby a 12 segundos do fim da partida. Bibby marcou 20 pontos, cinco rebotes e quatro assistências. Outro destaque do Sacramento foi o ala Chris Webber, com 30 pontos e dez rebotes. Pelo lado do Dallas, o ala alemão Dirk Nowitzki (31 pontos, 12 rebotes, sete assistências e dois roubos de bola) e o ala Michael Finley (26 pontos) foram os melhores. O ganhador desta série vai enfrentar o ganhador entre Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs.