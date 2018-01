Sacramento Kings derrota Dallas Mavericks na NBA O pivô Brad Miller encestou 17 pontos e levou o Sacramento Kings a uma vitória por 85 a 80 sobre o Dallas Mavericks, que com a derrota fica novamente obrigado a dividir a liderança de seu grupo. O Kings (31-32) não se deixou intimidar por uma equipe vencedora e conseguiu ampliar para quatro sua seqüência de triunfos seguidos. O Kings está em quarto lugar da Divisão Pacífico e conseguiu sua oitava vitória nos últimos 10 jogos. Além de Miller, o Kings contou com o ala-pivô Ron Artest, que aportou 15 pontos, enquanto que o ala-armador Kevin Martin alcançou 14 pontos. O ala Kenny Thomas marcou 10 pontos e o armador Mike Bibby, mais 12. A derrota fez o Mavericks perder a vantagem que tinha sobre o San Antonio Spurs, e agora divide a liderança da Divisão Sudoeste. O ala-pivô alemão Dirk Nowtzki liderou o ataque com 24 pontos, enquanto que o reserva Marquis Daniels aportou 19 e o armador Jason Terry anotou 14 pontos.