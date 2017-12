Sacramento perde, mas lidera na NBA A equipe do Sacramento Kings foi derrotada pelo New York Knicks por 113 a 96, na noite desta quinta-feira, no Madison Square Garden, em Nova York, mas ainda tem o melhor desempenho da temporada da NBA, com 46 vitórias e 18 derrotas. Já os Knicks, que não fazem uma boa campanha até o momento, estão apenas na 12ª colocação da Conferência Leste. O destaque da partida foi o ala Latrell Sprewell, dos Knicks, cestinha do jogo com 43 pontos. Estes foram os demais resultados da rodada: Charlotte Hornets 100 x 82 Utah Jazz San Antonio 91 x 86 Chicago Bulls Golden State Warriors 102 x 110 Los Angeles Lakers Portland TrailBlazers 132 x 106 Dallas Mavericks