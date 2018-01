Sacramento quer o título do Pacífico Os Kings de Sacramento derrotaram o time do Vancouver por 110 a 100 na noite desta segunda-feira e aparecem como sérios candidatos ao título da Divisão do Pacífico. Com o resultado a equipe atinge a melhor marca de sua história, com 33 vitórias em casa. O iugoslavo Pedja Stojakovic se transformou na principal figura da partida ao anotar 31 pontos. A rodada da NBA teve ainda os seguintes resultados nesta segunda: Charlotte 106 x 83 Atlanta; Cleveland 80 x 78 Nova York, Milwaukee 101 x 89 Orlando, Dallas 110 x 101 Golden State e L.A. Clippers 100 x 80 Phoenix. A rodada desta terça-feira à noite prevê os seguintes jogos: Detroit x Toronto; Washington x Atlanta, Milwaukee x Miami, Chicago x Nova Jersey, Philadelphia x Indiana, Minnesota x Houston, L.A. Clippers x Utah, San Antonio x Portland e Denver x L.A. Lakers.