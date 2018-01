Sacramento vence e empata a série Chris Webber marcou 21 pontos e comandou o Sacramento Kings na vitória por 96 a 90 sobre o L.A. Lakers, nesta segunda-feira, pelas finais da Conferência Oeste da NBA. Com o resultado, os Kings empatam a série melhor-de-sete por 1 a 1. A próxima partida será sexta-feira em Los Angeles. Nesta terça-feira, pelas finais da Conferência Leste, o New Jersey Nets recebem o Boston Celtics. No primeiro jogo, em casa, os Nets venceram por 104 a 97.