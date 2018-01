Sacramento vence e empata playoff O Sacramento empatou a série melhor-de-cinco com o Phoenix nesta quinta-feira de madrugada ao derrotar o adversário por 116 a 90 pelos playoffs da fase final da liga norte-americana de basquete profissional, a NBA. No primeiro jogo, o time havia perdido por 86 a 83. O próximo jogo entre as equipes será no domingo, dia 29. O Milwaukee derrotou o Orlando por 103 e 96 e aumentou o placar da série melhor-de-cinco dos playoffs em 2 a 0. A primeira partida foi vencida por 103 a 90. Os times voltam a se encontrar no sábado, dia 28.