Sacramento vence e lidera na NBA Mesmo com um dedo da mão direita deslocado, Chris Webber foi o cestinha, com 21 pontos, do Sacramento Kings na vitória sobre o Philadelphia 76ers por 92 a 88. Foi a quarta vitória consecutiva dos Kings, que continuam na liderança da Divisão do Pacífico com 46 vitórias e 17 derrotas, além de terem a melhor campanha da temporada da NBA. Já o Philadelphia continua com a terceira posição da Divisão do Meio-Oeste com 34 vitórias e 30 derrotas. Outros resultados desta quarta-feira: Atlanta 105 x 102 Denver Boston 97 x 89 New Jersey Orlando 119 X 114 Phoenix L.A. Clippers 96 x 75 Washington Houston 96 x 95 Minnesota Detroit 85 x 84 Cleveland