Sacramento vence e persegue o Dallas O Sacramento Kings derrotou na noite de terça-feira o New Jersey Nets por 109 a 102 graças à atuação de Chris Webber, com 36 pontos, 15 rebotes e oito assistências. A equipe de Sacramento agora só perde para o Dallas Mavericks, que bateu o Houston Rockets com facilidade por 107 a 86, em aproveitamento na liga norte-americana de basquete. O Dallas contabiliza 32 vitórias e oito derrotas contra 31 e 11 do rival. No outro jogo da rodada, o Orlando Magic venceu o Cleveland Cavaliers por 103 a 94.