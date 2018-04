Sacramento vence o Phoenix Suns Chris Webber e Predrag Stojakovic foram os principais responsáveis pela vitória do Sacramento diante do Phoenix por 103 a 100, nesta segunda, em Sacramento. Webber marcou 28 pontos e Stojakovic, 25. O cestinha da partida foi Stephon Marbury, do Phoenix, com 33 pontos. Esta foi a oitava vitória consecutiva dos Kings, que agora soma 27 vitórias, nove derrotas e estão em segundo lugar na Divisão do Pacífico. Confira os outros resultados desta segunda-feira: Los Angeles Clippers 79 x 72 Toronto; Portland 96 x 64 Cleveland.