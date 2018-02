Salmons dá a vitória ao Sacramento Kings na NBA

O ala/armador John Salmons anotou 31 pontos, a melhor marca da sua carreira, e levou o Sacramento Kings a uma vitória por 106 a 101 sobre o New Jersey Nets, nesta terça-feira, pela temporada regular da NBA. Com a vitória, o Kings (10 triunfos e 14 derrotas) subiu para o quarto lugar da Divisão Pacífico. O time estava empatado com os Los Angeles Clippers no último lugar. Já o Nets (10 vitórias e 15 derrotas), que estava empatado com o Philadelphia Sixers no terceiro lugar da Divisão Atlântico, caiu para a quarta posição. O ala Richard Jefferson marcou 36 pontos.