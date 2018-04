Sampaio Corrêa bate Corinthians/Americana e fica perto do título Segundo colocado da fase de classificação, o Sampaio Corrêa está muito perto de ganhar a Liga de Basquete Feminino (LBF) logo em sua primeira temporada com um time profissional. Nesta terça-feira, a equipe do Maranhão voltou a vencer o Corinthians/Americana na casa do rival, no Centro Cívico, no interior de São Paulo, desta vez por 83 a 66.