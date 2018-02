San Antonio bate Sacramento e conquista 11.ª vitória seguida O argentino Manu Ginóbili voltou a mostrar garra, talento e liderança para levar o San Antonio Spurs à vitória sobre o Sacramento Kings, por 100 a 93, em partida disputada na noite desta quinta-feira, pela NBA. Foi o 11.º triunfo consecutivo do time, cuja seqüência de vitórias mais longa na história é de 17, obtida durante a temporada 1995/1996, comandada pelo pivô David Robinson. No jogo, Ginóbili marcou 31 pontos, com cinco rebotes, quatro roubadas de bola e três assistências. Outro destaque foi o ala Tim Duncan, que somou 16 pontos. O San Antonio está em segundo lugar na Divisão Sudoeste, atrás do Dallas. Pelo lado do Kings, penúltimo colocado na Divisão do Pacífico, o melhor foi o ala-armador Kevin Martin, com 26 pontos e 12 rebotes. No outro jogo desta quinta, o Chicago Bulls derrotou o Orlando Magic, por 100 a 76. O principal atleta do Chicago foi Ben Gordon, com 25 pontos.