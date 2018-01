San Antonio confirma liderança na NBA Tim Duncan, com 27 pontos, e Tony Parker, com 26, comandaram a vitória do San Antonio Spurs sobre o Indiana Pacers, por 111 a 98, na rodada de ontem da NBA. Foi a sétima vitória com diferença de dois dígitos em oito partidas do San Antonio, que lidera a Divisão Sudeste. Outros resultados: Washington 107, Seattle 96; Memphis 101, Detroit 79.