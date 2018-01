San Antonio é campeão do Meio-Oeste O San Antonio Spurs confirmou a excelente fase que atravessa na liga norte-americana de basquete e conquistou na madrugada desta quarta-feira o título da Divisão Meio-Oeste ao vencer os Mavericks por 91 a 79. David Robinson foi o destaque do jogo e marcou 34 pontos, sendo seis deles seguidos no final do terceiro período, conseguiu 11 rebotes e seis bloqueios. Tim Duncan também colaborou para o desempenho da equipe e anotou 25 pontos na quinta vitória consecutiva do time. O Los Angeles Lakers venceu o Phoenix Suns por 106 a 80 na quinta vitória seguida da equipe de Saquille O?Neal, que marcou 32 pontos e teve 13 rebotes. Em Vancouver, Wally Szczerbiak comandou os Timberwolves na vitória sobre o Grizzlies por 104 a 91 enquanto o Trail Blazers derrotou o Warriors por 116 a 88. Outros jogos: Os Kings venceram os Clippers por 116 a 107, os Nuggets passaram pelos Rocktes por 100 a 99, o Heat venceu os 76ers por 83 a 81, os Bucks derrotaram o Chicago Bulls por 105 a 84 e em Cleveland, os Cavaliers venceram o Magic por 101 a 78.