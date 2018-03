San Antonio sai na frente do Dallas Depois da incrível classificação sobre o Utah Jazz na primeira rodada dos playoffs da NBA, o Dallas Mavericks não conseguiu parar o San Antonio Spurs na abertura da série melhor-de-sete jogos pela semifinais da Conferência Oeste. Jogando em casa, os campeões da Liga na temporada 99 venceram com facilidade por 94 a 78 e lideram o duelo por 1 a 0. O próximo confronto entre as duas equipes acontece nesta segunda-feira, novamente em San Antonio. O destaque do jogo foram, mais uma vez, as ?Torres Gêmeas? do Spurs - como é conhecida a dupla de pivôs da equipe, Tim Duncan e David Robinson. Duncan marcou 31 pontos e pegou 13 rebotes. Robinson contribuiu com outros 11 pontos e 11 rebotes. A nota triste da partida foi a contusão do ala Derek Anderson, do San Antonio. Ele se chocou com Juwan Howard, do Mavericks, no segundo quarto e sofreu deslocamento do ombro direito. Com isso, o atleta do Spurs não poderá jogar por pelo menos três semanas e está fora do resto da temporada. Por causa do lance, os árbitros do jogo resolveram expulsar Howard, mas o jogador de Dallas se defendeu dizendo que o choque não foi proposital.