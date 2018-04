San Antonio Spurs bate Lakers e abre 2 a 0; Thunder vence no fim na NBA

O San Antonio Spurs fez seu dever de casa, venceu as duas partidas que fez em seus domínios e vai para Los Angeles, disputar os jogos 3 e 4 da série melhor de sete diante dos Lakers, com vantagem de 2 a 0. Na quarta-feira, a equipe texana encontrou dificuldades na primeira etapa, mas deslanchou no terceiro quarto para fazer 102 a 91 diante dos californianos.

O armador Tony Parker superou problemas físicos para comandar a vitória. Depois de acertar somente um de seis arremessos tentados no primeiro tempo, o francês anotou 15 pontos no terceiro quarto e terminou com 28, como cestinha da partida. Ele ainda distribuiu sete assistências e viu Kawhi Leonard e Tim Duncan contribuírem com 16 pontos cada um.

Já pelo lado do Los Angeles Lakers, Dwight Howard e Steve Blake foram os maiores pontuadores, com 16 cada. Os dois funcionaram bem no primeiro tempo, também com boa atuação de Pau Gasol e lampejos de Steve Nash, ainda sofrendo com problemas físicos, mas não mantiveram o ritmo no segundo tempo, quando o Spurs disparou para a vitória.

Quem teve bem mais dificuldade para vencer foi o Oklahoma City Thunder. Depois de atropelar o Houston Rockets no jogo 1, a equipe de Kevin Durant encontrou um adversário que soube corrigir os próprios erros. A vitória por 105 a 102, que garantiu o 2 a 0 na série, só veio nos segundos finais.

Com um jogo mais sólido de garrafão, que lhe garantiu 57 rebotes contra 40 do Thunder, os Rockets deixaram a partida equilibrada durante os três primeiros quartos, mas permitiram que o adversário abrisse vantagem no fim. Quando parecia que a derrota estava selada, o time texano reagiu, encostou novamente no placar, com boas atuações de James Harden e Patrick Beverley, e só não venceu porque falhou nos momentos decisivos.

Foram 36 pontos, além de 11 rebotes, para James Harden, cestinha da partida. Patrick Beverley também conseguiu um "double-double", com 16 pontos e 12 rebotes, e supriu bem a ausência de Jeremy Lin, que deixou a quadra lesionado logo no início do terceiro período. Mas do outro lado, Kevin Durant e Russell Westbrook também estavam inspirados e marcaram 29 pontos cada um.

Na outra partida da noite, o Indiana Pacers voltou a atropelar o Atlanta Hawks, por 113 a 98, abriu 2 a 0 na série e parece encaminhar sua vaga nas semifinais da Conferência Leste. O destaque do jogo foi novamente o ala Paul George, autor de 27 pontos e cestinha da partida. O armador George Hill ainda contribuiu com 22 pontos, enquanto Devin Harris foi o maior pontuador do Hawks, com 17.

Os playoffs da NBA terão sequência nesta quinta-feira com três partidas. Perdendo por 2 a 0, o Milwaukee Bucks recebe o poderoso Miami Heat precisando da vitória, mesma situação do Memphis Grizzlies, que pega em casa o Los Angeles Clippers. Com a série empatada em 1 a 1, o Chicago Bulls recebe o Brooklyn Nets podendo saltar à frente.