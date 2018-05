San Antonio Spurs derrota Dallas Mavericks e dispara na liderança da NBA

DALLAS - O San Antonio Spurs está muito próximo de assegurar a primeira colocação da Conferência Oeste da NBA. Pela rodada de quinta-feira, a equipe do brasileiro Tiago Splitter derrotou o Dallas Mavericks por 109 a 100, fora de casa, aumentando a sua confortável vantagem para o segundo colocado Oklahoma City Thunder.

Com Tony Parker lesionado, Patty Mills foi titular pelo Spurs e acabou sendo o cestinha da partida com 26 pontos, sendo 11 deles anotados no terceiro quarto. Tim Duncan também teve boa atuação, com 20 pontos e 15 rebotes, enquanto Kawhi Leonard somou 16 pontos e 16 rebotes.

O brasileiro Tiago Splitter marcou 12 pontos, conseguiu três rebotes e deu uma assistência nos 28 minutos em que permaneceu em quadra pelo Spurs. Já Monta Ellis marcou 24 pontos e foi o principal destaque do Mavericks na partida. Esta foi a nona vitória seguida do Spurs sobre o time de Dallas na temporada regular da NBA.

Com esse resultado, o Spurs soma 61 vitórias em 79 partidas, seguido pelo Thunder, com 57 triunfos em 78 jogos. Assim, a equipe de San Antonio só precisa de mais um triunfo, ou mesmo um tropeço do time de Oklahoma, para assegurar a primeira colocação da Conferência Oeste. Derrotado, o Mavericks é o oitavo colocado na mesma conferência, com 48 vitórias e 32 derrotas.

No outro confronto da rodada de quinta-feira o Golden State Warriors perdeu em casa para o Denver Nuggets por 100 a 99, adiando a sua classificação aos playoffs da NBA. Kenneth Faried fez uma cesta a meio segundo do fim e definiu o triunfo numa partida em que aele notou 18 pontos e conquistou 17 rebotes. O russo Timofey Mozgov anotou 23 pontos e conseguiu 29 rebotes, enquanto Randy Foye marcou 20 pontos para o Nuggets.

O time de Denver vinha em uma sequência de seis derrotas como visitante e chegou a estar perdendo por 20 pontos de diferença, mas conseguiu a sua 35ª vitória em 79 jogos nesta temporada. Porém, já está eliminado, na 11ª colocação na Conferência Oeste.

Stephen Curry foi o cestinha da partida com 24 pontos e Klay Thompson anotou 21 pelo Warriors. Batido, o time de Oakland ocupa a sexta posição no Oeste, com 48 triunfos e 30 derrotas.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Orlando Magic x Washington Wizards

Toronto Raptors x New York Knicks

Boston Celtics x Charlotte Bobcats

Brooklyn Nets x Atlanta Hawks

Miami Heat x Indiana Pacers

Chicago Bulls x Detroit Pistons

Memphis Grizzlies x Philadelphia 76ers

Minnesota Timberwolves x Houston Rockets

Oklahoma City Thunder x New Orleans Pelicans

Milwaukee Bucks x Cleveland Cavaliers

San Antonio Spurs x Phoenix Suns

Utah Jazz x Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers x Golden State Warriors