San Antonio Spurs vence duelo de campeões contra Miami No duelo de times campeões da NBA, o San Antonio Spurs mostrou mais força e derrotou o Miami Heat, atual detentor do título, por 106 a 86, na rodada desta quarta-feira, em San Antonio. A ausência do pivô Shaquille O´Neal, que passou por uma operação no joelho e ficará de fora por cerca de 45 dias, deixou ainda mais evidente a falta de qualidade do Heat, que não conseguiu reagir ao melhor basquete do Spurs, uma das equipes mais completas da liga na atualidade. Tim Duncan liderou o time do Texas ao assinalar 19 pontos, pegar seis rebotes e dar três assistências. O reserva Brent Barry brilhou nos tiros de três pontos, acertando 4 de 7 arremessos. O San Antonio tem agora 10 vitórias e apenas duas derrotas, a segunda melhor campanha da NBA. No lado do Heat, que sofreu a segunda derrota consecutiva e não faz boa campanha na temporada (quatro vitórias e sete derrotas), o armador Dwyane Wade anotou 18 pontos, fez seis assistências, pegou cinco rebotes e ´roubou´ duas bolas. Mesmo jogando fora de casa, o Utah Jazz continua surpreendendo a todos. Na Califórnia, a equipe de Salt Lake City bateu o Sacramento Kings, por 110 a 101, e conseguiu a 11ª vitória em 12 partidas até agora neste início de campeonato. O ala Carlos Boozer foi o melhor em quadra com 32 pontos, 13 rebotes e cinco assistências para o melhor time da NBA até o momento. No Arizona, o armador canadense Steve Nash, com 24 pontos, voltou a ser o líder do Phoenix Suns, que venceu o New Orleans Hornets por 92 a 83. Essa foi a segunda vitória consecutiva da equipe do armador reserva brasileiro Leandrinho, que jogou 10 minutos, anotou quatro pontos e pegou um rebote. Confira os outros resultados da rodada desta quarta: Orlando Magic 96 x 91 Indiana Pacers Toronto Raptors 95 x 87 Cleveland Cavaliers Charlotte Bobcats 92 x 83 Boston Celtics Detroit Pistons 103 x 98 Atlanta Hawks Milwaukee Bucks 98 x 94 Philadelphia Sixers Minnesota Timberwolves 107 x 89 New York Knicks Houston Rockets 86 x 82 Washington Wizards Portland Trail Blazers 100 x 97 New Jersey Nets Golden State Warriors 112 x 115 Denver Nuggets Los Angeles Clippers 85 x 95 Seattle SuperSonics