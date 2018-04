San Antonio Spurs vence o Memphis Grizzlies e vai à final da NBA

MEMPHIS - O San Antonio Spurs venceu o Memphis Grizzlies por 93 a 86, fora de casa, na noite desta segunda-feira, e "varreu" o rival na decisão da Conferência Oeste da NBA ao fechar a série melhor de sete jogos entre as duas franquias por 4 a 0. Com isso, o time do pivô brasileiro Tiago Splitter se garantiu na grande final da liga de basquete dos Estados Unidos.

O rival do Spurs na decisão ainda não foi definido, sendo que o atual campeão da NBA, Miami Heat, tentará abrir 3 a 1 sobre o Indiana Pacers, fora de casa, nesta terça-feira, no quarto jogo da decisão da Conferência Leste.

Com a passagem do Spurs à final, Splitter terá a chance de se tornar o primeiro brasileiro a se sagrar campeão da NBA. Desta forma, ele já repetiu o feito de Anderson Varejão, que foi finalista em 2007, quando caiu ao lado do Cleveland Cavaliers na decisão justamente diante do San Antonio. Naquela ocasião, LeBron James, hoje grande astro do Miami Heat, também defendia o Cavaliers e foi "varrido" por 4 a 0 pelo Spurs.

TONY PARKER DÁ SHOW

Para que Splitter pudesse ter a honra de chegar à decisão de um título da NBA, o armador francês Tony Parker foi decisivo para assegurar o triunfo sobre o Memphis Grizzlies. Com uma grande atuação, ele foi o cestinha da partida, com 37 pontos, e ainda ajudou a sua equipe com seis assistências.

Para completar, o Spurs foi empurrado por atuações regulares de Tim Duncan e Kawhi Leonard, autores respectivamente de 15 e 11 pontos, enquanto Splitter fez apenas nove. Porém, o brasileiro mostrou força na defesa, com quatro tocos, mesmo número contabilizado por Duncan. Juntos, eles foram os líderes deste fundamento no confronto.

Pelo lado do Grizzlies, que frustrou a sua torcida ao não conseguir se manter vivo na luta por uma vaga na decisão, Quincy Pondexter foi o maior cestinha do time, com 22 pontos, enquanto Marc Gasol fez 14 e Zach Randolph contabilizou 13. Este último, por sinal, acabou suplantado pela boa marcação de Splitter e Duncan.

O duelo em Memphis foi equilibrado e o time da casa chegou a estar perdendo por apenas três pontos (89 a 86) a 48 segundos do fim do último quarto. Porém, com uma série de lances livres convertidos por Parker, sendo dois deles originados por uma jogada decisiva de Splitter, o Spurs fechou o confronto em 93 a 86.

Essa será a primeira vez em seis anos que a franquia de San Antonio vai à final da NBA. Na decisão de 2007, Parker, Duncan e Manu Ginóbili, trio que segue em ação pela franquia, ajudou a "varrer" o Cleveland Cavaliers de LeBron James, que espera poder reencontrar os rivais agora com a camisa do campeão Heat.