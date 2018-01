San Antonio vence com facilidade o Hornets na NBA O ala Tim Duncan, com 17 pontos, foi um dos principais jogadores na vitória, na noite de quarta-feira, do San Antonio Spurs sobre a equipe do New Orleans Hornets por 84 a 68, em Oklahoma City. O San Antonio (33 vitórias e 10 derrotas na atual temporada da NBA) continua na liderança da Divisão Sudoeste. O Hornets está em quarto lugar no mesmo grupo, com 20 vitórias e 22 derrotas. O técnico do San Antonio Spurs, Gregg Popovich, informou que o argentino Manu Ginóbili, que se recupera de uma contusão no tornozelo direito, pode retornar à quadra no próximo sábado, quando equipe enfrentará o Minnesota Timberwolves. Outros resultados: Atlanta Hawks 97 x 106 Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 88 x 104 Chicago Bulls Boston Celtics 87 x 89 Washington Wizards Detroit Pistons 106 x 102 Milwaukee Bucks New York Knicks 102 x 106 Sacramento Kings Houston Rockets 102 x 78 Charlotte Bobcats Utah Jazz 94 x 113 Seattle Supersonics Memphis Grizzlies 107 x 87 Minnesota Timberwolves Portland Trail Blazers 94 x 97 Denver Nuggets Golden State Warriors 93 x 102 Dallas Mavericks Los Angeles Clippers 90 x 77 New Jersey Nets