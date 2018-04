Santo André bate Ourinhos e leva a primeira Liga de Basquete Feminino

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - O Santo André encerrou um jejum de doze anos neste domingo e se sagrou campeão da primeira Liga de Basquete Feminino. Jogando em São José dos Campos, não deu chances ao Ourinhos e venceu pelo placar de 65 a 49. O último título do Santo André havia sido conquistado em 1999.

A partida foi marcada por uma homenagem a ala-armadora Helen no intervalo. A jogadora de 38 anos, que anunciou sua despedida das quadras nesta semana, recebeu um troféu dos organizadores do torneio e foi aplaudida pelas arquibancadas. Helen participou da conquista do título mundial de 1994 ao lado de Hortência e Paula.

Com a bola rolando, o Santo André contou com grande atuação do quarteto formado por Micaela, Ariadna, Êga e Simone. Elas mostraram bom poder de reação para conduzir a equipe, após um início confuso, até a vitória com uma boa vantagem no placar.

O Ourinhos começou melhor e chegou a abrir 4 a 0 logo no primeiro minuto. Aos poucos, o Santo André entrou no clima do jogo e passou à frente antes do fim do primeiro quarto. Contudo, o Ourinhos voltou a liderar o placar no segundo período e exigiu nova reação da equipe do ABC.

Mais equilibrado, o segundo tempo foi marcado pelo crescimento do Santo André. A equipe mostrou maior consistência e chegou a liderar por 14 pontos de diferença no último quarto, selando a vitória com tranquilidade.

"O trabalho foi muito intenso desde o inicio. As meninas queriam esse título. Para nós era muito importante, pois era a primeira edição da liga em uma cidade que tem mais de 50 anos de basquete sem interrupção. Elas foram guerreiras, lutamos muito, não tinha bola perdida. Mérito delas e da torcida", disse a técnica Laís Elena, em entrevista ao Sportv. Laís está à frente do Santo André desde a década de 80.