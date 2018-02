Santo André consegue a segunda vitória no Nacional feminino

O Santo André (SP) venceu o Botafogo (RJ) por 91 a 52, no único jogo desta sexta-feira, no Rio, e com isso conseguiu sua segunda vitória em seis partidas disputadas no Campeonato Nacional feminino de basquete. A cestinha da partida foi Kattya, da equipe paulista, com 20 pontos, enquanto a principal pontuadora do clube carioca foi Andressa, com 15 pontos. "Agora estamos começando a subir novamente. Vamos buscar a vitória contra Teresópolis no domingo e depois tentar ganhar do Sport em Recife, que é bastante difícil, mas não impossível", comenta a confiante técnica Laís Elena, do Santo André. A terceira semana da competição termina neste sábado, com as seguintes partidas: Açúcar/Cometa/Catanduva (SP) x ADIEE/Florianópolis (SC), em Catanduva (16 horas de Brasília); Colchões Castor/FIO/Unimed/Ourinhos (SP) x São Bernardo/Metodista/Associação (SP), em Ourinhos (18 horas); e Fluminense (RJ) x Sport/Faculdade Maurício de Nassau (PE), no Fluminense (19 horas).