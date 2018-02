Santo André e São Bernardo ganham no Nacional Feminino

O Santo André derrotou nesta sexta-feira o LTD/Teresópolis/Universo (RJ) por 93 a 52 (49 a 19 no primeiro tempo) pela quarta semana do 10.º Campeonato Nacional de Basquete Feminino (CNBF 2007). O destaque da partida foi Edjane, que marcou 19 pontos para a equipe carioca. Pelo lado paulista, a cestinha foi Kattya, com 18. Em outro duelo, o São Bernardo/Metodista/Associação não teve problemas para derrotar o Açúcar Cometa/Unimed/Catanduva por 81 a 59 (35 a 32), em São Bernardo. Mesmo com a derrota, o Catanduva segue na liderança da competição, com 88,9% de aproveitamento em nove jogos - são oito vitórias e uma derrota. Neste sábado, mais duas partidas movimentam a competição. A partir das 17 horas, o Sport/Faculdade Maurício de Nassau (PE) pega o Botafogo (RJ), em Recife; enquanto o Santo André (SP) enfrenta o Fluminense (RJ), em Santo André.