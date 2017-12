Santo André empata série no basquete Pela segunda rodada das quartas-de-final do 6º Campeonato Nacional de Basquete Feminino, o Santo André venceu o São Caetano por 87 a 80 (45 a 43 no primeiro tempo), neste domingo, em Santo André. Com esse resultado, a série está empatada em 1 a 1. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta segunda-feira, às 20 horas , em Santo André. O vencedor garante a vaga na semifinal contra o Unimed/Americana.