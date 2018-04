Santo André está a um passo da final O Corinthians/Santo André, comandado pela técnica Laís Elena pode conquistar nesta terça-feira sua vaga para a decisão do Campeonato Paulista Feminino de Basquete. Para isso, o time precisa conseguir sua terceira vitória sobre o time do Guaru/Nova Geração. A partida será às 18 horas, em Santo André. ?Acredito que temos chances de garantir a classificação, mas sabemos que não será fácil?, diz Laís. ?O Guaru vai entrar para o tudo ou nada e temos de ter atenção redobrada?, acrescentou. A outra equipe finalista é o Unimed/Americana. Masculino ? O COC/Ribeirão Preto faz nesta terça-feira sua primeira partida em casa pela final do Campeonato Paulista Masculino. No jogo de abertura do playoff de melhor-de-cinco, a equipe venceu o Uniara/Fundesport, de Araraquara, por 83 a 68. A terceira partida, que pode definir o campeão, será nesta quarta-feira, às 20 horas, em Ribeirão Preto.