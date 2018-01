Santo André perde a 2ª para o Paraná O Santo André realizou apenas 50% do que se propôs a fazer ontem à noite em São José dos Pinhais, no Paraná, no segundo jogo diante do Paraná Basquete, pelo playoff semifinal do Campeonato Nacional de Basquete Feminino. A equipe de Laís Elena Aranha ganhou no primeiro tempo por 49 a 47, com 28 a 27 no primeiro quarto, mas não conseguiu segurar a vantagem e perdeu por 83 a 78. Esta foi a segunda vitória consecutiva das paranaenses, que poderão fechar a série na quarta-feira, novamente na cidade localizada na Grande Curitiba. Caso Santo André consiga o resultado positivo, transfere a decisão para o próximo sábado, em Santo André.