Santo André vai à semifinal no basquete O Santo André garantiu nesta quarta-feira vaga na semifinal do Campeonato Nacional Feminino de Basquete, ao fechar em 3 a 2 a série melhor-de-cinco contra o Sírio/Uberaba. O time do ABC venceu em casa, por 58 a 49, e enfrentará agora, a Unimed/Americana, atual campeã brasileira. A fase semifinal começa no dia 6 de janeiro, também em série melhor-de-cinco. O outro confronto será entre Santa Maria/São Caetano e Pão de Açúcar/Ourinhos. ?Apesar de muitas falhas, o time conseguiu se recuperar. Elas jogaram com o coração?, disse Laís Elena, técnica de Santo André. O destaque do jogo foi a cestinha Vivian, que fez 22 pontos para a equipe do ABC.