Santo André vence BCN no basquete O Santo André derrotou o BCN/Osasco por 68 a 48 (38 a 24) na noite desta terça-feira, no terceiro jogo (melhor de cinco) válido pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista de Basquete Feminino da Divisão Especial. A partida foi realizada no Ginásio Pedro Dell´Antonia, em Santo André. Nos dois primeiros confrontos, quinta-feira (06) e domingo (09), o time do ABC havia já saído vitorioso e precisava apenas de mais uma vitória para ficar com a vaga na semifinal. A cestinha da partida foi Chuca, do Santo André, com 16 pontos. E Viviane foi quem mais marcou para o lado do BCN - 12 pontos.