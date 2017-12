Santo André vence no basquete feminino O Santo André venceu o Lages (SC) por 75 a 70 na noite desta segunda-feira, em partida que fechou a quinta rodada do Campeonato Nacional de Basquete Feminino. As cestinhas da partida foram Gigi, de Santo André, e Lisiane, de Lages, com 24 e 13 pontos, respectivamente. O Ourinhos lidera invicto a competição com 10 pontos ganhos (cinco vitórias). O Santo André aparece em segundo com oito (3 vitórias e duas derrotas) e o Uberaba em terceiro, com oito (3 vitórias e duas derrotas). A equipe de Americana está em quarto, com sete pontos e um jogo a menos (3 vitórias e uma derrota) e o São Caetano em quinto, também com sete pontos (duas vitórias e 3 derrotas).