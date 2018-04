São Bernardo vence na abertura do Nacional de Basquete

Na abertura do 10.º Campeonato Nacional de Basquete Feminino (CNBF 2007), o São Bernardo/Metodista/Associação (SP) venceu o Botafogo (RJ) por 94 a 61, no Rio de Janeiro. Com 27 pontos, a cestinha foi Josi, da equipe carioca. Pelo time paulista, as principais pontuadoras foram Lílian e Sandra Leão, ambas com 21 pontos. O Açúcar Cometa/Unimed/Catanduva (SP) ganhou do Santo André (SP) por 71 a 64 (35 a 30), em Santo André. A cestinha da partida foi Kátia Cavallaro, de Santo André, com 20 pontos. Por Catanduva, as principais pontuadoras foram Natália e Karina, ambas com 18 pontos, respectivamente. Em Recife, o Colchões Castor/FIO/Unimed/Ourinhos (SP), atual campeão brasileiro, derrotou o Sport/Faculdade Maurício de Nassau (PE) por 90 a 46 (46 a 21), com 32 pontos da cestinha Iziane. A primeira semana do Nacional termina neste sábado com Fluminense (RJ) x São Bernardo/Metodista/Associação (SP), no ginásio do Fluminense. A segunda semana começa no domingo com três partidas: Sport/Faculdade Maurício de Nassau (PE) x Açúcar Cometa/Unimed/Catanduva (SP), em Recife; Botafogo (RJ) x ADIEE/Florianópolis (SC), no Botafogo; e Santo André (SP) x Colchões Castor/FIO/Unimed/Ourinhos (SP), em Santo André. De acordo com o regulamento da competição, na primeira fase, as equipes jogam entre si, em turno e returno. As oito primeiras colocadas, na soma de pontos dos dois turnos, se classificam para as quartas-de-final nos seguintes cruzamentos: 1.º x 8.º, 2.º x 7.º, 3.º x 6.º e 4.º x 5.º. Os vencedores disputam a semifinal e final. As quartas-de-final, semifinal e final serão disputadas em melhor de cinco partidas.