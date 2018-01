São Caetano busca empate com Ourinhos O Santa Maria/São Caetano quer empatar a série semifinal em melhor-de-cinco do Campeonato Nacional Feminino de Basquete contra o Unimed/Ourinhos, que saiu na frente ao vencer o primeiro confronto por 69 a 57, na quarta-feira. As equipes jogam nesta sexta-feira, às 20h30, no Ginásio Joaquim Cambaúva Rabello, em São Caetano (com transmissão da SporTV). Mas, para igualar a disputa, o time de São Caetano não poderá errar tanto na briga pelos rebotes. ?Nosso contra-ataque não funcionou porque Ourinhos soube dominar os rebotes ofensivos?, explicou a armadora Fabiana. Além de manter a defesa forte, a ala Chuca, de Ourinhos, acha que a equipe precisa continuar atuando coletivamente: ?Vencer fora de casa serviu como estímulo.?