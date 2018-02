São Caetano perde em casa e deixa liderança do Nacional Mesmo jogando em casa, o São Caetano foi derrotado, de virada, pelo Catanduva por 73 a 67, neste sábado, e deixou a ponta do Nacional Feminino de Basquete. Com o resultado, a equipe do interior paulista subiu da terceira para a segunda posição na tabela e a liderança, que pertencia ao time do ABC, passou para o Ourinhos. ?Foram dois jogos. Um no primeiro e outro no segundo tempo. Não podemos permitir que a equipe volte a cair de produção dessa forma?, reclamou Borracha, técnico da equipe do ABC, cujas instruções não foram suficientes para levantar o quinteto na segunda etapa. O próximo desafio do São Caetano será contra o Ourinhos/Unimed, atual campeão, no encerramento da fase classificatória. O jogo será realizado nesta segunda-feira, às 20 horas, em São Caetano, e reeditará a decisão da última temporada. Borracha encara a partida como decisiva para devolver o brio às suas jogadoras.