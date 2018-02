São Caetano vence e fica perto da final do basquete feminino O Limpol/São Caetano ganhou do Padre Albino/Catanduva por 64 a 62, em São Caetano, e agora lidera a série semifinal do Campeonato Nacional feminio de basquete por dois a um. A cestinha da partida foi a jogadora Cíntia Luz, do São Caetano, com 17 pontos. Ela ainda fez três assistências, apanhou um rebote e deu um toco na vitória dos donos da casa. O destaque do time de Catanduva foi a jogadora Carina, que fez 13 pontos, pegou nove rebotes e deu duas assistências. As duas equipes voltam a se enfrentar nesta segunda-feira, novamente em São Caetano, às 20 horas. Quem passar desse confronto enfrenta o Ourinhos, que fechou a série contra o Sport por três a zero.