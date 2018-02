São Caetano vence e lidera o Nacional feminino de basquete O São Caetano não encontrou dificuldades para derrotar o Sport Recife por 84 a 66, na noite desta segunda-feira, na capital pernambucana, e está na liderança do Nacional feminino de basquete. Agora com 15 pontos (sete vitórias e apenas uma derrota), o time do ABC paulista e está um ponto na frente de Ourinhos, Catanduva e o próprio Sport, que têm 14 pontos cada - no entanto, a equipe de Pernambuco já fez 10 jogos. O coletivo foi a maio arma do São Caetano contra o Sport. Nada menos que cinco jogadores conseguiram marcar mais de 10 pontos cada. A cestinha foi Patrícia, com 14 pontos - as outras foram Fernanda (12), Maristela (11), Kátia (10) e Simone (10). Tayara, cestinha da partida com 19 pontos, foi o destaque das pernambucanas. Quem também venceu nesta segunda e segue com chances de classificação às semifinais é o Santo André, que ganhou facilmente do Fluminense por 87 a 69, no Rio de Janeiro. Agora com 11 pontos (3 vitórias e 5 derrotas), o time paulista precisa vencer os dois jogos a menos que tem em relação ao Sport para assumir a quarta colocação. No Nacional masculino, o Flamengo derrotou o Cetaf/Vila Velha por 65 a 59, no Espírito Santo, e chegou ao quinto lugar da competição, com oito pontos (3 vitórias e 2 derrotas). Alexandre foi o melhor em quadra ao fazer 14 pontos e agarrar 10 rebotes para os cariocas.