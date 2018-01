São Caetano vence pelo Nacional feminino A quarta rodada do returno do Campeonato Nacional feminino de basquete começou nesta segunda-feira com um jogo: vitória do Limpol/São Caetano por 73 a 60 sobre o Pão de Açúcar/Unimar/Marília, em São Caetano do Sul (SP). O líder do campeonato continua sendo o Ourinhos, com 100% de aproveitamento (12 vitórias em 12 jogos). O torneio continua nesta terça-feira com os seguintes jogos: todos às 20 horas: Jesus Adolescente/Celt/Catanduva x Wimpro/Guarulhos, em Catanduva; Santo André x Fio/Pão de Açúcar/Unimed/Ourinhos, em Santo André; e Limpol/São Caetano x APUC/Goiás, em São Caetano do Sul.