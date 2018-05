São José bate Palmeiras por apenas um ponto, na prorrogação

SÃO PAULO - Jogando em casa, no ginásio Lineu de Moura, o São José largou na frente do Palmeiras/Meltex nas quartas de final do Novo Basquete Brasil, nesta segunda-feira. A vitória só saiu na prorrogação, por 78 a 77.

O alviverde começou bem a partida, e terminou o primeiro quarto perdendo por apenas 18 a 17.Mas os donos da casa melhoraram a marcação, e o Palmeiras passou a precipitar os arremessos de três pontos. No início do segundo quarto, São José conseguiu sequência de 10 a 0.

No último quarto, quando Átila subiu de produção, o Palmeiras reagiu e conseguiu levar o jogo para a prorrogação, graças a um arremesso de três pontos de Guto, nos segundos finais.

Com grande atuação do dominicano Quezada, São José foi ligeiramente melhor no tempo extra. O ex-jogador do Joventut de Badalona, da prestigiada ACB, a principal liga espanhola, roubou duas bolas preciosas no comecinho da prorrogação. Quezada deixou a quadra com 19 assistências, três bolas recuperadas e cinco pontos.

Do outro lado, o armador argentino Maxi Stanic quase fez um triplo-duplo: marcou 16 assistências, 13 pontos e oito rebotes. A segunda partida dessa série será nesta quarta-feira, novamente em São José. A equipe do Vale do Paraíba, que fez a sexta melhor campanha, tem vantagem de mando de quadra e poderá fazer até três jogos da série em seu ginásio. O Palmeiras terminou a fase classificatória em 11º lugar.

Hoje, tem sequência a série disputada por Uberlândia e Franca. A equipe paulista venceu a primeira partida por 68 a 61, no Triângulo Mineiro, e lidera por 1 a 0. A segunda partida será novamente na Arena Sabiazinho.