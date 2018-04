São José bate Paulistano e leva Paulista de basquete O São José venceu o Paulistano por 80 a 75, neste domingo, e conquistou pela terceira vez em sua história o Campeonato Paulista de basquete. Com o resultado, a equipe do interior fechou a série melhor-de-cinco com vantagem de 3 a 0, e encerrou um tabu de 29 anos sem o título - antes, vencera em 1980 e 1981.