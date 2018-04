São José derrota Flamengo e sai na frente na semifinal do NBB

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - Atual vice-campeão do NBB, o São José começou o confronto das semifinais com uma vitória sobre o Flamengo, na noite desta terça-feira, em casa. O time paulista superou a equipe carioca, dona da melhor campanha do torneio, por 80 a 72.

O ala-pivô Jefferson William, da equipe joseense, foi o maior pontuador do jogo, com 27 acertos. Mas o destaque do duelo foi Fúlvio. O armador do São José conquistou um duplo-duplo (17 pontos, 13 assistências) e alcançou a marca de mil assistências no NBB.

"Em São José, a gente consegue impor o nosso ritmo de jogo e foi o que aconteceu hoje", disse Fúlvio. "Foi uma vitória importante para jogarmos toda a responsabilidade para o Flamengo nos próximos dois jogos, no Rio", afirmou o armador.

"Foi um jogo parelho. Infelizmente, deixamos abrir um pouco no final e não conseguimos buscar. Agora, vamos voltar para o Rio e fazer a nossa parte lá", comentou o ala Marquinhos, cestinha do Flamengo no jogo, com 17 pontos. O jogo 2 da semifinal será na sexta-feira, às 21 horas, na HSBC Arena.

Assim como no ano passado, São José e Flamengo disputam uma vaga na decisão do torneio. O rubro-negro conquistou a primeira edição do NBB, em 2009, e a equipe paulista nunca ganhou um título nacional.

Para chegar às quartas, São José enfrentou uma série duríssima contra Brasília, o atual tricampeão do campeonato, decidida em cinco jogos. Já os cariocas passaram pelo Paulistano, fechando os playoffs por 3 a 0.