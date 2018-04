São José derrota Flamengo em jogo marcado por confusão

SÃO JOSÉ - O São José contrariou todas as expectativas, depois de sofrer duas derrotas feias no Rio, e empatou em 2 a 2 a série semifinal do NBB que disputa com o Flamengo, nesta quinta-feira. Jogando no Vale do Paraíba, a equipe paulista venceu por 96 a 88, num jogo marcado por grande confusão no final.

O armador Fúlvio, de São José, alega que Marcelinho, veterano ala do Flamengo, iniciou o tumulto. “Ele tentou me agredir com uma cabeçada”.

Marcelinho alega que Fúlvio é o responsável pela confusão. “Foi uma falta de respeito. Ele provocou nosso armador”.

O quinto jogo será no próximo sábado, na Arena HSBC, no Rio, a partir das 21h45.

Murilo, do São José, que era dúvida por sentir dores nas costas, jogou por 34 minutos e marcou 22 pontos. O cestinha foi Jefferson, (São José) com 23.