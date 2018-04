São José desbanca tricampeão Brasília no NBB com vitória por 98 a 81

SÃO PAULO - Pela primeira vez desde o início do NBB, em 2009, o Brasília não estará na final. Atual tricampeão do torneio, o time foi eliminado pelo São José em casa, no quinto jogo das quartas de final - o encontro reeditou a decisão da temporada passada.

Os paulistas conquistaram a vaga na primeira vitória como visitante: impuseram 98 a 81, com excelente participação do ala-armador Andre Laws, cestinha com 29 pontos. Já o Brasília viu uma noite pouco inspirada de Nezinho, seu principal destaque na série contra o São José. Ele terminou com apenas 10 pontos e cinco assistências.

Na semifinal, o São José enfrentará o Flamengo, que teve a melhor campanha na fase classificatória e superou o Paulistano com 3 a 0 nas quartas, a partir de terça-feira. O primeiro jogo será no interior paulista.