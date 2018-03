São José ganha do Ajax e está na briga O São José dos Pinhais/Keltek venceu por 82 a 73 o Universo/Ajax, em São José dos Pinhais (PR), no único jogo disputado nesta terça-feira, e agora ambos decidem a última vaga nos playoffs do Nacional masculino de basquete. Agora, na classificação, o Ajax é 8.º com 51,9% de aproveitamento (27 jogos, 14 vitórias e 13 derrotas) e São José dos Pinhais é o 9.º (30 jogos, 15 vitórias e 15 derrotas). Os sete times já classificados para as quartas-de-final são: Telemar, COC/Ribeirão Preto, Unitri/Uberlândia, Uniara/Araraquara, Paulistano/Dix Amico, Universo/BRB e Pitágoras/Minas Tênis.