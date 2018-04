São José tenta desbancar o Flamengo no Rio para chegar à final do NBB

RIO - Vice-campeão do NBB 2011/2012, o São José tenta emplacar sua segunda participação consecutiva numa final da liga masculina de basquete. A equipe comandada pelo técnico Régis Marreli começou bem, com vitória por 80 a 72, jogando no Vale do Paraíba, na última terça-feira.

No entanto, Marreli ficou preocupado com o alto número de erros. Foram 21 ao longo do jogo, entre passes errados e desperdícios de bola. O treinador sabe que sua equipe não poderá falhar tanto na partida de hoje, que começa às 21h, no HSBC Arena.

Na semifinal do ano passado, o São José superou o Flamengo. Mas o time carioca, dono da maior folha salarial do NBB, com R$ 4,5 milhões anuais, tem agora a vantagem de poder mandar no Rio até três dos cinco jogos da série deste ano.

Para poder alcançar lugar na decisão, o São José terá de derrotar o Flamengo ao menos uma vez no Rio, o que só conseguiu em uma única partida em sua história.

O ala-armador Vítor Benite, do Flamengo, acredita que sua equipe possa empatar a série hoje, desde que reduza a quantidade de erros. "Acho que não devemos mudar, fizemos um bom jogo. Só precisamos ficar mais focados e fazer o que sabemos".

O pivô Murilo, do São José, escolhido o MVP (melhor jogador) da temporada 2011/12, acredita que a pressão pela vitória que recairá sobre os jogadores adversários pode beneficiar a equipe paulista. "No primeiro jogo a pressão era nossa de vencer em casa. Agora é o inverso".

Para tentar outro triunfo sobre o time carioca, São José conta com a mão calibrada de Jefferson William, ala-pivô que marcou 27 pontos e pegou 13 rebotes no primeiro jogo.

Jefferson é o único jogador do time paulista com título do NBB: o da primeira edição, justamente pelo Flamengo. Ele esteve presente em todas as semifinais do NBB até hoje.

O Flamengo conta com sua torcida para empurrá-lo à vitória. A equipe voltará a jogar na HSBC Arena, que tem capacidade para 18 mil espectadores. O preço dos ingressos foi reduzido. Agora variam de R$ 14 a R$ 80. Torcedor com a camisa do clube paga meia-entrada. Desde 2011, a equipe não jogava no ginásio, construído para o Pan.