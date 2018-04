São José vence e lidera o Paulista de basquete

Com facilidade, o São José venceu o São Bernardo por 85 a 60 neste sábado, em São José dos Campos, em partida válida pelo primeiro turno do Campeonato Paulista de Basquete.

Com a vitória, a equipe do Vale do Paraíba ocupa a liderança, com 15 pontos, seis vitórias e três derrotas, enquanto o São Bernardo é o segundo, com seis vitórias e duas derrotas.

O destaque da partida foi Renato, com 23 pontos, cinco rebotes e oito assistências, sendo ajudado por Wanderson, com 17 pontos e nove rebotes. Pelo lado do time de São Bernardo, o destaque foi Rafael Fusco, com 16 pontos.

Agora, o São José terá pela frente o Franca na próxima quarta-feira, às 20 horas, novamente em São José dos Campos, enquanto o São Bernardo enfrentará o Assis, no mesmo dia, às 19 horas.

Em outro jogo deste sábado, o XV vence o rival Americana por 86 a 80, em Americana, chegando a sétima colocação, com 12 pontos (três vitórias e seis derrotas). O Americana é o nono, com 11 pontos, com apenas uma vitória e nove derrotas.

O XV enfrenta o Sorocaba na quinta, às 20 horas, na casa do adversário, enquanto o Americana pega o Bauru no mesmo dia, às 20 horas, novamente em Americana.