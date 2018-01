São Paulo domina Nacional de Basquete Metade das 12 jogadoras da seleção brasileira de basquete que assegurou vaga à Olimpíada de Atenas vai estar em quadra no Campeonato Nacional, que começa dia 26. Mas as outras seis, a maioria das titulares, jogarão na Europa - Adrianinha, Helen, Iziane, Alessandra, Cíntia e Kelly. Além da saída de grande parte das brasileiras para o exterior, o campeonato - criado em 1998 para ?nacionalizar? o basquete feminino - continua sendo tipicamente paulista: das oito equipes que jogarão o torneio, seis são de São Paulo. Leia mais no O Estado de S. Paulo