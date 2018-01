São Paulo e Americana fazem 1º jogo São Paulo/Guaru e Unimed/Americana iniciam nesta quarta-feira a disputa do título brasileiro feminino de basquete, inédito para as duas equipes. O primeiro jogo da série melhor-de-cinco do 5º Campeonato Nacional será às 20h30, no Ginásio Thomeozão, em Guarulhos (com SporTV). O segundo e o terceiro jogos serão sexta-feira e domingo, ambos em Americana.