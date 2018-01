São Paulo e Americana fazem 2º jogo Unimed/Americana e São Paulo/Guaru disputam nesta sexta-feira, às 20h30, no Ginásio do Centro Cívico, em Americana, o segundo jogo do playoff decisivo do Nacional de Basquete (com transmissão do SporTV). A ala Janeth Arcain, que soma 2.493 pontos, pode ultrapassar a marca dos 2.500 em cinco edições de campeonatos brasileiros. O São Paulo/Guaru venceu o primeiro jogo por 79 a 66 e fez 1 a 0 no playoff. O terceiro jogo será domingo, às 20h30, em Americana.