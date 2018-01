São Paulo e Americana vencem O São Paulo/Guaru venceu o Santo André por 86 a 79, nesta terça-feira, e abriu 2 a 0 na série melhor-de-cinco jogos da semifinal do Campeonato Nacional de Basquete Feminino. No outro confronto para definir o finalista, tudo igual. A Unimed/Americana derrotou a Unimed/Ourinhos por 82 a 68, também hoje, e empatou a disputa em 1 a 1. As equipes voltam a jogar nesta quarta-feira. Em Guarulhos, o São Paulo recebe o Santo André. E, em Americana, o time da casa enfrenta novamente o Ourinhos.