São Paulo faz 2 a 0 no basquete O São Paulo/Guaru está a uma vitória do título do Campeonato Nacional de Basquete Feminino. Na noite desta sexta-feira, a equipe derrotou o Unimed/Americana por 83 a 73 e abriu 2 a 0 na série melhor-de-cinco jogos da final da competição. A cestinha da partida foi Janeth, que marcou 20 pontos para o time de Guarulhos. O próximo confronto será no domingo, novamente em Americana.